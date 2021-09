Atac, fermata Policlinico chiusa da 10 mesi: giovani spengono le candeline e lanciano hashtag per riaprirla

Allo scoccare della mezzanotte di oggi, esattamente 10 mesi dopo la chiusura della fermata metro B Policlinico, diversi giovani studenti si sono ritrovati di fronte ai cancelli della fermata per spegnere simbolicamente le candeline di questo anniversario e lanciare un appello ad Atac e alla sindaca, Virginia Raggi: #riapritePoliclinico. Una fermata che, prima della chiusura, serviva diversi milioni di passeggeri l’anno tra gli studenti dei diversi poli universitari in zona e l’ospedale Policlinico Umberto I e che ormai da 304 giorni sta causando innumerevoli disagi a pendolari e residenti. Presente alla manifestazione anche Giovanni Crisanti, giovane del Pd e candidato al Consiglio comunale: «È inaccettabile che un nodo così strategico per la mobilità di decine di migliaia di persone sia ormai chiuso e inaccessibile da 10 mesi congestionando il traffico, peggiorando la qualità della vita dei residenti e dando una pessima immagine di Roma ai tanti studenti fuorisede che per la prima volta hanno avuto necessità di raggiungere La Sapienza». Al termine della manifestazione i ragazzi hanno acceso delle candeline con il numero 10, come i mesi di chiusura, e hanno lanciato l'hashtag #riapritepoliclinico sui canali social invitando i pendolari romani a supportare questa protesta.

Leggi anche:-> Metro B Roma, è odissea: Policlinico e Castro Pretorio non riaprono. ​Mancano i collaudi sulle nuove scale mobili