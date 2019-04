Roma, ragazza aggredita da un uomo armato di coltello si salva barricandosi in pizzeria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aggredita e ferita alla mano da un uomo armato di coltello. A vivere momenti di terrore è stata una ragazza di 18 anni che, ieri verso le 21.30, si è barricata in una pizzeria di piazza Cinecittà. Il titolare si è accorto che la giovane era ferita ad una mano da una coltellata ed ha subito chiamato la polizia.”Quell’individuo - ha raccontato sconvolta la vittima agli investigatori - mi ha avvicinato, ho pensato che volesse provarci ma poi è diventato una furia ed ha tirato fuori un coltello. Sono morta dalla paura, è riuscito a colpirmi, ma sono fuggita con tutte le forze che avevo”. Alcuni equipaggi delle Volanti sono accorsi alla pizzeria ma l’aggressore era riuscito ad allontanarsi. Intanto, è stata chiamata un’ambulanza che ha trasportato la giovane in ospedale per la ferita che non è profonda. Ci sono indagini in corso da parte degli investigatori per per accertare la dinamica dei fatti. Non si esclude che possa essere stato un tentativo di rapina. Il racconto della ragazza, comunque, è considerato credibile dagli investigatori.