Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi 13 agosto: cielo nuvoloso e pioggia, scendono le temperature

Le previsioni meteo a Roma per il weekend del 13 e 14 agosto indicano bel tempo. Anche se all'alba di oggi i romani si sono svegliati con un violento temporale, che in alcune zone della Capitale (come Monteverde), ha portato anche alla caduta di alcuni alberi visto il forte vento.

Previsioni meteo Roma oggi 13 agosto, cielo nuvoloso

Oggi su Roma cielo nuvoloso e pioggia. Le precipitazioni si concentreranno in mattinata e andranno affievolendosi nel corso della giornata. Temperature comprese tra una minima di 17 gradi e una massima di 28. Venti assenti e tasso di umidità all'89 per cento.

Torna il sole nel pomeriggio

Per il pomeriggio dovrebbe tornare il sole, a anche se scendono di qualche grado le temperature che oscilleranno tra una minima di 20 gradi e una massima di 32. Venti e precipitazioni assenti. Tasso di umidità intorno al 40 per cento.

