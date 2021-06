Vaccini Lazio, quali sono i centri con più prenotazioni e quali con meno? Tutti i dati

Su oltre 2 milioni di prenotazioni (2.312.752) per il vaccino anti Covid effettuate nel Lazio sono state somministrate 3.549.070 di dosi di Pfizer, Astrazeneca, Johnson&Johnson e Moderna. Questi i dati aggiornati alle 12 di venerdì 4 giugno. E ciò vuol dire che il 65,16% di tutti quelli che hanno fissato un appuntamento sono riusciti a ricevere al momento un'iniezione. Oggi sono state vaccinate in totale nella Regione guidata da Nicola Zingaretti oltre il 60% (61.52%) della popolazione.

Prenotazioni - Il Lazio prosegue con le fasce d'età per le prenotazioni. Niente aperture a tutti come invece invocato dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid, il Generale Figliuolo, e il Ministro della Salute Roberto Speranza. «La decisione di aprire le prenotazioni a tutti è condivisibile e come Lazio abbiamo scelto quella che riteniamo la migliore strategia tecnica, coerente con le dosi disponibili ed entro la prossima settimana tutti avranno la loro prenotazione con somministrazione entro i successivi 20 giorni», ha indicato l'assessore alla Sanità regionale Alessio D'Amato. Entro il 27 luglio tutti gli assistiti del Lazio avranno avuto almeno una dose.

La classifica delle prenotazioni

Alle 12 di venerdì 4 giugno, in totale sono state effettuate 2.312.752 prenotazioni. La Asl Roma 2 è quella che ne ha di più, mentre la Asl Roma 5 supera la Asl Latina.

Asl Roma 2: 563.993

Asl Roma 1: 453.628

Asl Roma 3: 320.092

Asl Roma 5: 211.017

Asl Latina: 170.017

Asl Roma 6: 169.749

Asl Frosinone: 157.198

Asl Viterbo: 115.511

Asl Roma 4: 104.928

Asl Rieti: 49.619

La classifica delle vaccinazioni

Alle 12 di venerdì 4 giugno in totale sono state effettuate 3.549.070 vaccinazioni. Più le donne che gli uomini: 1.961.852 contro 1.587.218. Le persone che nel Lazio hanno completato il ciclo vaccinale sono oltre un milione, per la precisione 1.142.296.

Asl Roma 2: 543.149

Asl Roma 1: 465.569

Asl Roma 3: 307.323

Asl Roma 5: 281.228

Asl Latina: 255.590

Asl Roma 6: 251.228

Asl Frosinone: 243.759

Asl Viterbo: 176.197

Asl Roma 4: 168.621

Asl Rieti: 90.265

La classifica dei più vaccinati per fascia d'eta

La fascia d'età tra 70 e 79 anni supera per vaccinati quella tra 80 e 89. Mentre ad aprile i primi erano 306.514 e i secondi 487.542, ora il dato si è invertito.