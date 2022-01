Positivo al Covid fugge al posto di blocco e investe due agenti: arrestato 51enne

Positivo al Covid, esce di casa e forza un posto di controllo della polizia in piazza della Repubblica a Roma per evitare di essere scoperto. È accaduto ieri pomeriggio poco prima delle 15 quando gli agenti hanno intimato l'alt all'auto condotta dal 51enne italiano e con precedenti penali.

L'uomo a bordo di una Volkswagen Touran non si è fermato all'alt degli agenti di polizia impegnati nei servizi di controllo del territorio. L'automobilista ha ignorato la paletta, e dopo aver ingranato la marcia è scappato in direzione viale XX Settembre dopo aver investito sia l'agente che gli aveva intimato lo stop che un secondo poliziotto presente al posto di blocco causando loro ferite guaribili in 7 giorni.

Dopo la fuga proseguita per circa un chilometro, all'altezza di via Piemonte il fuggitivo è stato però bloccato non senza difficoltà. Particolarmente nervoso ha quindi aggredito gli agenti che lo hanno poi fermato. Per questo è stato arrestato per lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per aver violato la quarantena da Covid.