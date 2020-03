Sono stati gli agenti del commissariato Romanina diretto da Laura Petroni ad arrestare T.L. cittadino italiano di 25 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Durante un servizio di polizia giudiziaria in zona Pietralata effettuato sabato scorso, i poliziotti hanno notato un uomo camminare con fare sospetto che trasportava un grosso pacco che cercava di occultare con il giubbotto. Gli agenti hanno quindi fermato l’uomo che, tentando di disfarsi del pacco, iniziava a correre. Prontamente bloccato, gli investigatori hanno accertato che nel pacco era occultata sostanza stupefacente, tipo hashish, per il peso di 10 kg circa, confezionata in pacchi da 1 kg. Vista la situazione i poliziotti hanno perquisito l’abitazione di T.L., dove venivano trovati 2600 euro in contanti riconducibili all’attività di spaccio. Alla fine degli accertamenti l’uomo è stato portato presso gli uffici di Polizia dove è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio nonché denunciato in stato di libertà per la violazione al D.P.C.M. del 9 marzo, relativo all’emergenza coronavirus. Sequestrata la sostanza stupefacente ed un cellulare indosso a T.L. che, dopo l’udienza di convalida tenutasi il 16 marzo, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA