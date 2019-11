Piazza Navona, deposito illegale: merce sequestrata e 4 identificati

Pattuglie del I gruppo «ex Trevi» della Polizia locale di Roma Capitale hanno posto sotto sequestro un deposito illegale a due passi da piazza Navona. Gli agenti, durante i consueti controlli anti abusivismo nella zona, hanno notato alcune persone entrare ed uscire con della merce da un edificio: una volta all'interno, sono state trovate 46 strutture metalliche che custodivano apparecchiature elettriche e prodotti destinati alla vendita abusiva come ombrelli, poncho, accessori per cellulari. Sono state identificate 4 persone e posto sotto sequestro l'intero deposito, del tutto privo di autorizzazioni, e il relativo impianto di video sorveglianza che riprendeva illegalmente l'esterno del magazzino. In corso ulteriori indagini relative ai proprietari della merce trovata durante i controlli. Identificato il proprietario, un cittadino di nazionalità italiana di 69 anni, che procedeva all'affitto di questi box a chiunque ne facesse richiesta, come suonatori ambulanti e venditori abusivi che, in quest'ultimo caso, potevano reperire velocemente la merce in caso di pioggia o per nasconderla durante i controlli delle pattuglie della Polizia locale.

