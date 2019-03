Una pecorella e una maialino a spasso in Centro: che domenica bestiale

Hansel e Dior sono amici, passeggiano su via del Babuino al guinzaglio. Hansel bela e Dior grugnisce. La pecora sarda e il maiale vietnamita, cinque mesi tutti e due, in questa domenica di sole vanno dai Fori Imperiali a piazza del Popolo, si lasciano fotografare dai turisti e accarezzare dai bambini, salgono sul bus (il video diventa virale). Sono amiche anche le padrone, Sara Belli e Paola Samaritani.

Hansel e la sorella sono cadute da un camion che le stava portando al macello, due ragazzi hanno soccorso le pecorelle e una l'ha adottata Sara. Il maialino Dior sarebbe stato abbandonato, Paola l'ha accolto in casa.

avuto un maialino della stessa razza, preso in un allevamento per la pet therapy. Il mio compagno era malato, sapevamo che la compagnia di un animale l'avrebbe fatto stare meglio. Ma era immunopresso e solo il maiale poteva stargli accanto. É stato dolcissimo, di grande aiuto nei momento difficili. Anche Dior è affettuosissimo

, un maiale da vicino non l'hanno mai visto.

Sara porta in giro la sua pecorella,

«Avrebbero fatto una brutta fine, li abbiamo salvati».«Tante persone li prendono per gioco e poi non vedono l'ora di liberarsene. Avevo già». I bambini si fermano a toccarlo, «ma è duro»«crescerà ancora», per lanciare un messaggio. «Tra poco è Pasqua, ci sarà la mattanza. Questi animali sono destinati al massacro. Vogliamo un po' far riflettere le persone. Intanto il 31 marzo faremo un grande raduno a piazza San Giovanni». Hansel e Dior vanno a spasso al parco, proprio come i cani, il sacchetto per i bisogni. Vivono in appartamento, hanno la loro cuccia. «Tengono una grande compagnia, non si può immaginare la tenerezza di questi animali».