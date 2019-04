Nascondeva nella cantina armi rubate e cartucce: arrestato 65enne

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Monterotondo hanno arrestato un 65enne del posto, con l'accusa di ricettazione e detenzione illegale di arma clandestina. Fermato per un controllo, i carabinieri hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, in via delle Terrazze, dove hanno rinvenuto, occultati all'interno della cantina di pertinenza, una pistola semiautomatica con matricola abrasa, un fucile semiautomatico risultato rubato nel 2012 nella provincia di Rieri e numerose cartucce mai denunciate all'Autorità di pubblica sicurezza. Le armi sequestrate saranno inviate al Ris di Roma per gli accertamenti balistici al fine di verificare se siano state mai utilizzate in episodi delittuosi.L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA