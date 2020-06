Roma, nuovo assessore nella giunta del Centro storico, malumore dei centristi

Esceentra. L'assessore al Commercio del Municipio I di Roma lascia l'incarico e va a Siena per motivi di lavoro, al suo posto entra in giunta Urso, classe 1955, originaria di Lecce, di Articolo uno e presidente uscente della commissione Cultura. Urso è un ex iscritta al Pd, è la ex segretaria dello storico circolo del Pci prima e del Pd poi, in via dei Giubbonari. La presidente del Municipioha comunicato la notizia in un direttivo del Pd che si è svolto sabato scorso, e che ha creato anche diversi malumori e delusioni in chi si aspettava un allargamento non a sinistra bensì al centro, vero polo di attrazione e di praterie dove i partiti stanno concentrando le loro ambizioni in vista della amministrative del 2021, le prossime, quelle in cui l'attuale sindaca Virginia Raggi ha già detto di volersi cimentare.«A seguito della comunicazione da parte di Tatiana Campioni di dover lasciare l'incarico per motivi legati alla sua professione, ho pensato che questa fosse l'occasione per iniziare un nuovo percorso. Manca un anno alle elezioni amministrative che dovranno scegliere il nuovo sindaco di Roma e i presidenti dei Municipi, e bisogna iniziare a costruire in modo concreto uno schieramento di tutte le forze del centro sinistra più ampio e articolato possibile, che come ci hanno dimostrato tutti gli ultimi appuntamenti elettorali è il solo modo per confrontarsi con le destre e liberare il Campidoglio dall'esperienza Raggi», scrive Alfonsi. L'ordinanza è stata firmata il 1 giugno.Sul tavolo del neoassessore ci sono questioni molto calde come il commercio su area pubblica post pandemia Covid. E forse è per questo che Urso chiede poteri "sopannaturali" rispetto a quanto già fatto nel suo lavoro alla Commissione Cultura.