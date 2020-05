Roma, sale sulla sedia per pulire i vetri: cade dalla finestra e muore a Cinecittà

Stava pulendo i vetri del bagno, in piedi su una sedia Abitava in un appartamento al sesto piano e quando è caduta a terra non c'è stato niente da fare. Un incidente domestico è stato fatale per una donna di 56 anni che ha perso la vita stamattina in via Libero Leonardi 130 in zona Cinecittà est a Roma. Inizialmente, quando i vicini hanno udito uno schianto nel lucernario interno allo stabile, intorno alle 10,30 del mattino, tutto faceva pensare a un suicidio.



Le successive ricostruzioni dei Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno permesso però di accertare che la signora era salita su una sedia per pulire una finestra del bagno ma ha perso l'equilibrio e si è schiantata al suolo dal sesto piano.



I condomini e gli abitanti della zona sono scesi in strada, i carabinieri hanno dovuto delimitare l'accesso alla via per svolgere i rilievi del caso.



Ultimo aggiornamento: 17:18

