Spara ai ladri: ritrovata l'auto del 16enne ferito a Monterotondo. I pm: «Eccesso colposo di legittima difesa»

È indagato dalla Procura di Tivoli per eccesso colposo di legittima difesa Andrea Pulone, il 29enne che il 26 aprile scorso ha sparato ferendolo un 16enne di origini albanesi che, assieme ad altre tre persone, stava tentando un furto in una abitazione a Monterotondo. «Siamo in presenza di un atto dovuto e compiuto a tutela dell'indagato - spiega il procuratore capo di Tivoli, Francesco Menditto -. La nostra attività punta anche ad individuare gli altri autori del tentato furto. Pochi minuti fa ho avuto notizia che il giovane ferito è stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto e questa è senza dubbio una buona notizia». In base a quanto si apprende gli inquirenti, sempre nella giornata di oggi, hanno disposto una serie di consulenze tecniche al fine di ricostruire la dinamica dei fatti. Non è escluso che l'indagato possa essere ascoltato nei prossimi giorni.

È stata trovata dai carabinieri l'auto utilizzata dalla banda che venerdì sera è entrata nell'abitazione di Monterotondo, alle porte di Roma, per mettere a segno un furto terminato con il proprietario che ha sparato ferendo uno dei ladri, un 16enne di origini albanesi. Sulla macchina sono in corso i rilievi per poter isolare impronte e trovare altri elementi utili alle indagini. Si tratta di un veicolo a noleggio. Gli investigatori avrebbero già dei nomi su cui stanno lavorando per dare un volto ai quattro componenti del gruppo

Spara ai ladri e ferisce 16enne, il procuratore: «Scorta h24 per il proprietario di casa»

Tutto era cominciato venerdì sera, a Monterotondo, alle porte della Capitale. Sono passate da poco le 19 è da una villetta arriva una telefonata al 112: «Sono entrati i ladri in casa mia, ho dovuto sparare, ma non penso di averli colpiti». A parlare è Andrea Pulone, 29 anni, molto conosciuto a Monterotondo perché gestisce un pub, fa parte di un’associazione, è considerato un bravissimo ragazzo, il padre è un noto astrofisico, la madre è candidata per il consiglio comunale con la coalizione di centrosinistra. Alle 19.40, a 30 chilometri da Monterotondo, un’auto si ferma davanti al pronto soccorso del Gemelli e lascia un ragazzino sanguinante, poi fugge via. È un sedicenne di origini albanesi, è gravemente ferito all’addome.

Il padre, poco dopo, riceve una telefonata anonima: «Tuo figlio è al Gemelli». Tutto questo succede mentre su tutti i siti e nei commenti politici si parla della promulgazione con riserva, da parte del Capo dello Stato, della nuova legge sulla legittima difesa. Commento ieri sera di Salvini: «Pare che il sedicenne albanese scaricato davanti al Gemelli con ferite d’arma da fuoco facesse parte di un gruppo di rapinatori. Mi è stato chiesto se mi dispiace. Se non avesse fatto il rapinatore starebbe bene a guardare Ballando con le stelle».

Cosa è successo nella villetta di Monterotondo, in una zona residenziale, dove in questi anni ci sono stati molti furti nelle case (ora in tutte le finestre ci sono le inferriate, ma in passato qualcuno aveva messo il filo spinato)? La ricostruzione più plausibile, anche se manca la conferma dell’esame delle macchie di sangue ritrovate vicino alla villetta, è quasi banale: nella casa Pulone abita con i genitori, che sono in vacanza in Portogallo. La banda, che magari aveva tenuto sotto osservazione il quartiere, deve avere pensato che la casa fosse vuota. È entrata da una porta laterale nel cortile, ha rimosso la grata di protezione, forzato una finestra e ha fatto irruzione nell’ingresso.

Andrea era al piano di sopra e si è spaventato soprattutto perché con lui c’era la fidanzata. Ha preso la pistola, regolarmente registrata, una Glock 21 calibro 45. È sceso, ha intimato al gruppo di ladri di andarsene, quelli non hanno obbedito, lui ha pensato al fatto che di sopra c’era anche la fidanzata, e ha sparato cinque colpi. Servivano a spaventare la banda, ma non si è accorto di avere colpito all’addome un malvivente. I tre non erano armati, ma avevano degli attrezzi per lo scasso. Sono fuggiti su un’auto scura dove probabilmente c’era un complice in attesa. A Monterotondo c’è un ospedale, ma forse non hanno compreso subito la gravità della ferita. Sono arrivati fino a Roma, al Gemelli. Il ragazzo, con qualche precedente per furto, è stato portato in terapia intensiva e operato: le schegge dell’osso hanno perforato l’intestino. L’intervento è riuscito, è cosciente e avrebbe raccontato di essere stato colpito durante un tentato furto. Secondo gli specialisti del Gemelli la prognosi potrà essere sciolta solo tra sette giorni, quando non ci sarà più il rischio di infezioni.

L’auto scura usata per il tentato furto ma anche per trasportare il sedicenne al pronto soccorso è stata identificata, ma risulta essere stata noleggiata, probabilmente con documenti falsi. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio senza indagati, quella di Tivoli (che è competente per Monterotondo) per tentato furto.



