Il centro di Monterotondo cambia volto. I lavori di riqualificazione che prenderanno il via ad inizio marzo, ridisegneranno la città con un “percorso inclusivo” e senza barriere architettoniche. Attraversamenti pedonali sicuri, marciapiedi e nuove alberature, ma anche parcheggi e la creazione di parchi cittadini, sono solo alcuni degli interventi previsti che avranno un costo complessivo di oltre un milione e mezzo di euro. I tratti urbani interessati dai lavori saranno inizialmente quello compreso tra piazza Roma e via Madonna di Loreto, successivamente quello di piazza Indipendenza, via XX Settembre. Un progetto che ha l’obiettivo di migliorare la mobilità delle persone a piedi.

«È uno di quei piani che segnano una fase di storia cittadina - spiega il sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone - Trasformare le condizioni di fruibilità e l’impatto estetico-funzionale di una porzione importante e centrale dell’assetto viario, significa incidere virtuosamente sulla vivibilità complessiva, aumentandone gli standard in termini di tutela e coesione sociale, di sostenibilità ambientale. Sottolineo che l’obiettivo di potenziare la pedonalizzazione di questi importanti assi viari, è legato a quello, già in fase di progettazione avanzata, costituito dalla realizzazione di parcheggi multipiano interrati nel centro città, in modo da soddisfare l’esigenza di posti auto e garantire la sosta sicura e corretta degli autoveicoli».

Un intervento che era stato già seguito dall’ex assessore ai Lavori pubblici, Luigi Cavalli e ora dal vicesindaco, Isabella Bronzino che lo ha presentato in una diretta internet, alla quale era presente, tra gli altri, anche l’assessore della Regione Lazio, Mauro Alessandri. «Al centro del progetto - afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Isabella Bronzino - c’è l’esigenza di garantire a tutti i cittadini la possibilità di muoversi a piedi, in piena sicurezza ed autonomia, attraverso percorsi gradevoli, agevoli, privi di ostacoli naturali o artificiali, in zone della città in cui è particolarmente ampia la presenza di servizi. Rappresenta un elemento strategico della cosiddetta “mobilità lenta”, quella che contribuisce alla riduzione dell’inquinamento atmosferico prodotto dalle emissioni e di quello acustico, favorendo al contempo occasioni di incontro e di socialità». Il percorso consentirà il collegamento pedonale sicuro tra il parco inclusivo 06 di via Adige e il parco “Peppino Impastato” della Passeggiata.Oltre al rifacimento completo dei marciapiedi, in via XX Settembre saranno verrà ridisegnato anche il parcheggio della scuola Espazia per renderlo sicuro sia in entrata, sia in uscita. Una piazza pubblica attrezzata è prevista davanti alla chiesa di Madonna di Loreto.

