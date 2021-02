Metro A, ancora chiusa la stazione Repubblica, rinnovo delle infrastrutture fino al 21 febbraio

Ancora una volta chiusa la stazione della metro Repubblica della linea A. E lo rimarrà fino al 21 febbraio. Stavolta per rinnovo delle infrastrutture, come si legge sulla pagina Twitter InfoAtac, la pagina che fornisce informazioni sulla situazione sulla rete e sui servizi dell’azienda per la mobilità di Roma.

#info #atac 🔴 METRO A- lavori programmati rinnovo infrastrutture di stazione, ultima fase - dal 18 al 21 febbraio, CHIUSA stazione Repubblica. Utilizzabile fermata Termini #indossasemprelamascherina 😷 #Roma — infoatac +😷= (@InfoAtac) February 18, 2021

Secondo quanto riportato dall’agenzia Dire, questo sarà l’ultimo intervento di una serie. La stazione, infatti, era rimasta chiusa per molto tempo. Ben 246 giorni, dopo che, il 23 ottobre del 2018 era crollata la scala mobile e 24 persone erano rimaste ferite, di cui una in modo grave. Tra le persone coinvolte nell’incidente, molti tifosi del CSKA di Mosca, che si trovavano nella Capitale per assistere alla partita di Champions League con l’As Roma.

