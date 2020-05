Roma, il giallo Marta Russo: 23 anni fa lo sparo all'università La Sapienza

Il 9 maggio 1997, Marta Russo, studentessa ventiduenne di giurisprudenza, fu gravemente ferita da un colpo di pistola all'università La Sapienza, morendo cinque giorni dopo in ospedale. All'inizio si parlò di pista eversiva e terrorismo, ma poi nel 2003 fu condannato in via definitiva per il delitto, principalmente sulla base di una controversa testimonianza, l'assistente universitario di filosofia del diritto, Giovanni Scattone, per omicidio colposo aggravato; un suo collega, Salvatore Ferraro, fu condannato limitatamente al reato di favoreggiamento personale; entrambi si sono sempre professati innocenti.

Venti anni fa il delitto/L'Intervista La madre di Marta Russo: «Mentre uccidevano mia figlia ero lontana ma me lo sentivo»

Ferraro e Scattone, eterni colpevoli di un delitto senza né capo né coda

© RIPRODUZIONE RISERVATA