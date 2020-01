Morto Marco Lauretti, chef di Fiumicino trapiantato in Francia

lo, originario di Fiumicino . La scomparsa del cuoco, conosciutissimo nel Comune alle porte di Roma, risale all'8 gennaio ma è stata resa nota solo oggi. Ex titolare dell'Hostaria Margottini, a Fiumicino, da anni viveva in Francia.«Abbiamo appreso con rammarico della scomparsa dello chef Marco Lauretti, che da anni viveva e lavorava con successo in Francia - dichiara il vice sindaco di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca - Marco era nativo del nostro territorio, dove circa otto anni fa aprì un ristorante ad Isola Sacra. In molti lo ricordano per aver vinto il primo premio del Palio delle dodici terre, una manifestazione enogastronomica che si tenne a Fiumicino nel 2012 e organizzata dallo chef stellato Gianfranco Pascucci». «Esprimo a nome mio e dell'intera Amministrazione le condoglianze ai familiari e amici. La salma rientrerà oggi dalla Francia per essere seppellita a Fiumicino», conclude il vice sindaco.