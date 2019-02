Colpito per errore in sparatoria a Roma, il papà di Manuel: «Ho paura che resti paralizzato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mio figlio si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, non riesco a credere che nel 2019 accadano cose del genere, quello che spero ora è che Manuel non resti paralizzato». Franco Bortuzzo è nel cortile dell'ospedale romano San Camillo. Lo sguardo stanco e spaventato. Fa avanti e indietro tra l'ingresso e il padiglione Lancisi dove i medici dell'equipe neurochirurgica del professor Alberto Delitala hanno operato il figlio rimuovendo la pallottola che lo ha prima colpito al polmone conficcandosi poi nell'undicesima vertebra della colonna.«È assurdo ma è quello che mi hanno detto. Da noi a Treviso cose del genere, sparatorie in strada, non sono mai avvenute. Sono arrivato a Roma con gli altri miei tre figli non appena la guardia di finanza mi ha chiamato per dirmi cosa era successo a Manuel, spero ora che il suo futuro come atleta non sia compromesso».«Manuel, come i suoi fratelli, nuota da quando era piccolo e sogna di entrare nella Nazionale. Per questo da 4 mesi era qui, per allenarsi e proiettarsi in un futuro che ama molto. Io come padre l'ho sempre sostenuto e spero che possa tornare a nuotare. Oltre alla preoccupazione resto spiazzato da quello che è successo in questa città».