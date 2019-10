Diciassette treni speciali per la rassegna tecnologica “Maker Faire” alla Fiera di Roma

Diciassette treni straordinari per raggiungere «Maker Faire», alla Fiera di Roma, in programma sabato e domenica prossimi. È l'iniziativa annunciata da Trenitalia, in collaborazione con la Regione Lazio, che incrementerà l'offerta ordinaria con oltre 14mila posti in più. Per i numerosi visitatori di uno degli appuntamenti dedicati all'innovazione tecnologica più attesi in Europa sarà quindi più semplice raggiungere la stazione Fiera di

Roma della linea Roma-Fiumicino Aeroporto (FL1). Grazie al biglietto Trenitalia, infatti, si potrà arrivare a «Maker Faire» pagando un euro. Potenziato anche il servizio di assistenza alle persone nelle stazioni di Roma Termini, Ostiense, Fiera di Roma e Fiumicino Aeroporto. © RIPRODUZIONE RISERVATA