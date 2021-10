Litigano e dà fuoco all'appartamento, l'altro lo insegue con un machete. Fermati due stranieri

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 11:58 - Ultimo aggiornamento: 13:06

Tanto spavento, danni ma per fortuna nessun ferito in un incendio divampato questa mattina intorno alle 9 nella chiostrina di uno stabile in via Fonte Buono 21, alla Montagnola. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che le fiamme, divampate da un appartamento al piano terra, provocasse danni peggiori mettendo a rischio gli inquilini. Non ci sono feriti. Sul posto oltre ai pompieri anche le forze dell'ordine.

La polizia poco più tardi ha fermato un uomo che, armato di un machete, stava cercando il coinquilino reo di aver appiccato le fiamme alla casa in seguito a una lite. L'individuo, uno straniero, si è scagliato anche contro gli agenti minacciandoli. L'appartamento al piano terra è abitato da alcuni stranieri, due dei quali, questa mattina hanno avuto un violento diverbio e uno dei due per ritorsione ha dato fuoco alla casa per poi dileguarsi.

L'altro, si è armato di machete ed è sceso in strada per Roma per cercarlo. Prima, però, si è imbattuto nella volante della polizia del distretto di Tor Carbone. L'uomo non ha esitato a minacciare gli agenti brandendo l'arma ma gli agenti lo hanno immobilizzato e portato in commissariato insieme al coinquilino poi rintracciato. Gli agenti stanno vagliando la loro posizione.