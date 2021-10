Roma, lascia acceso l’asciugacapelli e si innesca l’incendio: cuccioli salvati da fiamme

Martedì 19 Ottobre 2021, 13:53

L’asciugacapelli lasciato acceso sul letto, in un appartamento in largo Antonio Beltramelli, ha innescato un incendio. Sul posto i vigili del fuoco. La fretta del loro padrone stava costando caro ai due cuccioli che erano nell’alloggio. Ieri pomeriggio una donna del palazzo ha avvisato la polizia di vedere un denso fumo uscire dall’appartamento. Agenti e vigili del fuco sono arrivati sul posto e, una volta entrati nella casa, hanno trovato solamente i due cuccioli spaventati e il materasso in fiamme. I soccorritori avrebbero accertato che sul materasso vi era l’asciugacapelli ancora collegato alla presa e, l’eccessivo riscaldamento ha innescato le fiamme. I due ciccioli, quindi, sono stati portati in salvo.