Lazio-Feyenoord, prefetto vieta vendita biglietti ai tifosi olandesi: «Nessun accesso all'Olimpico»

Vendita dei biglietti bloccata e nessun ingresso consentito allo stadio Olimpico. Il Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, blocca la strada alla "discesa" degli hooligans olandesi che avrebbero sicuramente voluto prender parte alla partita Lazio-Feyenoord in programma il prossimo 8 settembre e valevole per la fase a gironi della Uefa Europa League 2022/23.

Roma-Feyenoord, dopo la devastazione degli hooligan l'Ambasciata olandese: «I colpevoli saranno puniti. L'italia conti su di noi»

La decisione, assunta con rigore, e ad una settimana dall'incontro è stata varata per un duplice motivo: tutela della sicurezza e dell'incolumità nonché salvaguardia dei monumenti, considerato quanto già accaduto il 29 febbraio 2015 quando gli ultrà olandesi misero a ferro e fuoco il centro di Roma provocando notevoli danni alla Barcaccia di piazza di Spagna.

Feyenoord senza vergogna: su Twitter il profilo della società mostra foto di tifosi festanti a Roma

Pertanto, forte dell'articolo 2 del Tulp, il Prefetto ha firmato questo pomeriggio l'ordinanza con cui si vieta la vendita dei biglietti per tutti i settori dell'Olimpico ai residenti in Olanda. Inoltre, per chi avesse già acquistato il ticket, (le vendite sono state aperte ieri, mercoledì 31 agosto) sarà comunque interdetto l'ingresso allo stadio dal momento che proprio la vendita era condizionata ad eventuali prescrizioni che le autorità italiane avrebbero potuto varare. E oggi è arrivata la firma dell'ordinanza prefettizia. I tifosi con il biglietto già in mano potranno richiedere il rimborso alla società venditrici.