Ladispoli, da oggi acqua non potabile per 24-48 ore per lavori all'acquedotto

L'amministrazione comunale rende noto che dalle ore 20 di oggi, lunedì 17 luglio, scatterà il divieto di consumare acqua potabile a Ladispoli per motivi precauzionali in occasione dei lavori conclusivi per la realizzazione del nuovo pozzo idropotabile in località Statua. Un passaggio che dovrà avvenire in maniera controllata e in totale sicurezza sanitaria. Lo comunica il consigliere comunale delegato alle risorse idriche, Filippo Moretti, che ha annunciato come, per motivi precauzionali, sarà necessario imporre la non potabilità neigiorni in cui verranno eseguiti gli ultimi test tecnici. «Un piccolo disagio - spiega - che potrebbe durare dalle 24 alle 48 ore, ad iniziare dalle ore 20,00 di oggi lunedì 17 giugno, ma che siamo certi i cittadini di Ladispoli vorranno sopportare vista l'importanza dell'opera che porterà la nostra città alla piena autonomia idrica e ad un sostanziale risparmio nella gestione dell'acquedotto. La frazione di Marina di San Nicola è esclusa da questo provvedimento, perché dotata di una propria rete idrica. Naturalmente i tecnici cercheranno di ridurre al minimo i disagi accelerando più possibile i lavori e sarà cura dell'amministrazione dare immediata comunicazione nonappena sarà ripristinata la potabilità».Per facilitare l'interpretazione dell'ordinanza ecco la nota informativa sugli usi consentiti o vietati dell'acqua mentre sarà in vigore l'ordinanza. Gli usi vietati sono l'uso potabile, la cottura, la preparazione di alimenti in cui l'acqua sia ingrediente significativo come la cottura della pasta, la preparazione di alimenti in cui l'acqua sia a contatto con l'alimento per tempi prolungati. Gli usi consentiti sono tutte le operazioni di igiene personale incluso lavaggio denti, tutte le operazioni di igiene domestica, preparazione di alimenti in cui l'acqua non sia ingrediente significativo, preparazione di alimenti in cui l'acqua sia a contatto con l'alimento per tempi ridotti e venga per la gran parte rimossa dalla superficie degli alimenti come lavaggio e asciugatura frutta e verdura.