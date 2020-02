Ladispoli, boom di incidenti sui binari: alla stazione arrivano barriere anti-attraversamento

Dopo le multe della polizia ferroviaria nella stazione di Ladispoli arrivano le barriere anti attraversamento di Rete Ferroviaria Italiana. Nuova soluzione, si spera risolutiva, contro il malcostume dei p



I dispositivi di sicurezza – conferma anche Trenitalia – sono previsti tra i binari 2 e 3 e tra 4 e 5. In queste ore verranno già installati. In più gli agenti della polfer, come accaduto recentemente, si apposteranno nei punti strategici per individuare e sanzionare i passeggeri indisciplinati. Notizia presa con parziale soddisfazione dalla giunta comunale di Ladispoli. olari che continuano a camminare sui binari. Centinaia e centinaia i passeggeri pronti a rischiare la propria vita pur di arrivare un minuto prima all’esterno dello scalo. La prassi è sempre la stessa. Il convoglio regionale apre le porte e gli utenti della fl5 si dirigono verso il sottopasso. Non tutti. Decine e decine evitano la fila, scendono dalla banchina e procedono a loro rischio e pericolo sulle rotaie prima di raggiungere l’uscita della stazione. Giovani, anziani, donne col tacco e persino una famiglia con il passeggino e il loro bambino all’interno. La Roma-Civitavecchia, nel tratto tra Maccarese e Cerveteri, ha contato numerose vittime negli ultimi 3 anni. Anche i turisti con le valigie e i venditori ambulanti con al seguito pesanti borsoni si mettono in scia dei pendolari ladispolani e cerveterani infischiandosene dell’altoparlante e della linea gialla che in teoria dovrebbe proibire l’attraversamento selvaggio delle rotaie.I dispositivi di sicurezza – conferma anche Trenitalia – sono previsti tra i binari 2 e 3 e tra 4 e 5. In queste ore verranno già installati. In più gli agenti della polfer, come accaduto recentemente, si apposteranno nei punti strategici per individuare e sanzionare i passeggeri indisciplinati. Notizia presa con parziale soddisfazione dalla giunta comunale di Ladispoli.

Bene le barriere – sostiene Giovanni Ardita, consigliere comunale e delegato ai Rapporti con Rfi – ma ne servirebbe un’altra tra il binario 1 e 2 altrimenti il restyling rischierebbe di restare a metà. Si sono spesi più di 6 milioni di euro per il cantiere e non si è pensato di progettare un secondo sottopassaggio per far defluire i pendolari al ritorno dalla Capitale

. Altro cambiamento in stazione visto che a breve saranno realizzate le pensiline per le bici.

Era venuto a mancare uno spazio – aggiunge Ardita - dove parcheggiare i mezzi a due ruote

. Il consigliere inoltre annuncia di aver presentato una nuova richiesta.

Rfi – conclude Ardita – dovrebbe installare un chiosco per rendere noto ai turisti i monumenti più belli della città come nella stazione di Marina di Cerveteri. Torre Flavia, il Castellaccio dei Monteroni, il Castello Odescalchi, la villa di Pompeo a San Nicola: chi viene da fuori deve sapere dove si trovano i siti archeologici

