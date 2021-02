A causa di un incidente, avvenuto stamattina intorno alle 9, in via Aurelia all’altezza del Grande raccordo anulare, un tratto della strada è stato chiuso per lo sversamento di detriti e sostanze oleose. A scontrarsi un’auto e un furgone che ha perso il carico. Un tratto di strada, chiuso dalla polizia locale, è stato invaso da detriti e sostanze oleose. Sono tutt’ora in corso accertamenti. Non si sono registrati feriti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA