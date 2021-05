Tragedia nella Capitale. Incidente mortale in via di Vigna Murata, a Roma. Sul posto pattuglie della Polizia Locale del VIII Gruppo Tintoretto. Al momento risulta un'unica auto coinvolta con a bordo un uomo di 34 anni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Ultimo aggiornamento: 20:34

