Roma, precipita dalla finestra durante lite con la figlia minorenne: donna ferita

È precipitata dalla finestra della sua abitazione al primo piano di un palazzo in via Aristide Leonori, in zona Montagnola. La donna, soccorsa nella tarda mattinata alla periferia di Roma, non è in gravi condizioni. Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che stesse discutendo con la figlia minorenne al momento della caduta. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica esatta dell'accaduto.

Bimba morta a 5 anni nel frontale, perché è indagata la mamma

Foligno, muore d'infarto in una lite: il figlio condannato a 4 anni di carcere

© RIPRODUZIONE RISERVATA