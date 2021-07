Ostia, incidente mortale sulla Colombo: auto non rispetta il rosso e si schianta contro un pino, traffico in tilt

Domenica 11 Luglio 2021, 09:24 - Ultimo aggiornamento: 09:42

Incidente mortale alle prime luci del giorno sulla Cristoforo Colombo all'incrocio con via del Canale della lingua. Da quel che si è appreso una vettura diretta a Ostia non ha rispettato il rosso ed è finita prima contro un'altra utilitaria e quindi contro un pino: un impatto fatale per il conducente. Le auto coinvolte sono una Ka Ford e una SmartFour. I vigili si occupano dei rilievi e di disciplinare il traffico che era già molto intenso e che è nel frattempo è aumentato.

(Foto di Mino Ippoliti)