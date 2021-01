Roma, ghiaccio sulle strade: ancora una carambola micidiale

La scorsa settimana, complice il ghiaccio, era morto in un incidente stradale sulla Tiburtina, Emanuele Lenzoni, scooterista di 38 anni, papà di due gemellini di 4 anni. Nessuno, hanno appurato i vigili durante i rilievi, si era preoccupato di spargere il sale sulla consolare nonostante le previsioni e le allerte meteo avessero ampiamente preannunciato temperature sotto lo zero con possibilità di gelate. Ieri mattina, altri incidenti si sono ripetuti a Roma e provincia sempre causa ghiaccio. Il più grave è avvenuto al km 20,400 della via Palombarese, tra le zone di Marco Simone e Santa Lucia. Da una parte l'asfalto costellato di buche, dall'altra micidiali lastre ghiacciate. Una vettura ha perso improvvisamente aderenza sulla carreggiata finendo per ribaltarsi. I feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Sant'Andrea.

