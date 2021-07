Roma, incidente su via Casilina, scontro frontale tra auto e scooter: morto un 49enne

Giovedì 1 Luglio 2021, 15:40

Incidente mortale su via Casilina, tra Laghetto e Colonna. Ieri pomeriggio, martedì 29 giugno, un uomo di 49 anni ha perso la vita. Lo scontro è avvenuto all’altezza del chilometro 22 e 100 della via Casilina. La vittima era bordo di uno scooter T-Max quando, per cause ancora da appurare, si è scontrato frontalmente mentre si stava dirigendo verso Montecompatri con un’auto guidata da una donna che marciava verso Roma. La strada, stando a quanto si è appreso, è rimasta chiusa per 4 ore. La donna alla guida dell'auto, sotto choc, è stata portata in ospedale e sottoposta - come da prassi - ai test di alcol e droga. La polizia locale di Montecompatri ha spedito il fascicolo alla procura di Velletri. La salma del 49enne è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Incidente via Casilina, i soccorsi

Per i soccorsi si è reso necessario l'intervento dell’eliambulanza, che è atterrata sulla strada. Ma il personale medico del 118 ha solo potuto fare costatare il decesso dell’uomo di 49 anni residente a Finocchio. Sul luogo della tragedia sono accorsi anche i carabinieri e la polizia locale di Montecompatri per i rilievi tecnico scientifici del caso e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro mortale avvenuto alle 17:30 circa del 29 giugno.

