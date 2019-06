Roma, tre ragazze investite a Capannelle: l'automobilista è scappato

Un colpo sordo, un urlo e nessuna frenata. Questa notte intorno alle 2.30 un automobilista ha travolto e tre ragazze in via delle Capannelle, a Roma e poi urtato alcuni veicoli in sosta prima di scappare. Sul posto gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale del gruppo Appio, che hanno condotto i primi rilievi e avviato le indagini per risalire al responsabile anche attraverso l'ascolto di testimoni. Le tre giovani, di 25, 26 e 27 anni, sono state trasportate in codice giallo al policlinico di Tor Vergata, non in gravi condizioni.

