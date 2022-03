Roma, auto urta bus e si incendia a Centocelle: morto il conducente

Dramma nella notte a Centocelle. Uno scontro tra un autobus di linea e una vettura privata ha causato l'incendio dei due mezzi e la morte dell'automobilista. L'incidente è avvenuto stanotte, intorno alle 4:30, in via dei Castani all'incrocio con via dei Faggi e ha visto coinvolto un bus Atac nuovo, di circa due anni, della linea N5 e un'auto privata.

Investito in passeggino, al bimbo si ferma il cuore: rianimato in strada dal 118

Il bus Atac, alimentato a metano, è stato completamente avvolto dalle fiamme, le quali hanno danneggiato anche altre autovetture parcheggiate nelle vicinanze e la linea aerea del tram. Secondo una prima ricostruzione, riferiscono da Atac, la vettura privata non avrebbe rispettato la precedenza e dopo la collisione questa sarebbe andata in fiamme coinvolgendo anche il bus. Il conducente dell'auto privata è deceduto. L'autista del bus ha subito alcune escoriazioni. Non risultano altri feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.