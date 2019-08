Roma, un vasto incendio di sterpaglie in via della Pisana

Un incendio di sterpaglie in via della Pisana. Un vasto rogo si è sviluppato intorno alle 14.30 e si è esteso da via Ponte Galeria a via Monte Stallonara. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti dell'XI Gruppo Marconi della polizia locale per circoscrivere le fiamme ed evitare che il fumo possa creare problemi agli automobilisti.

É stato spento attorno alle 13.30 l’incendio divampato a ridosso della Pontina, ad Aprilia. Ci sono volute quasi 3 ore di lavoro. Il rogo si è sviluppato attorno alle 10.30 all’altezza di Campoverde, nei pressi del Mc Donald’s. Le fiamme hanno divorato delle sterpaglie e degli alberi diventando subito minacciose e molto alte. La Pontina è stata invasa dal fumo nero e molti automobilisti hanno arrestato la marcia all’improvviso. © RIPRODUZIONE RISERVATA