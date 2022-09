Crollo Globe Theatre, studentessa: «Ho visto le mie amiche precipitare giù»

«Mi sono girata e ho visto le mie amiche precipitare giù». È una delle testimonianze delle scolaresche che questa mattina erano al globe theatre di Roma. L'incidente è avvenuto mentre i ragazzi stavano uscendo al termine dello spettacolo.

Coinvolti nel crollo una decina di studenti, per lo più ragazze, almeno due sono minorenni. Una avrebbe riportato un trauma cranico, un'altra avrebbe una gamba fratturata stando a quanto raccontano gli amici. Gli altri hanno piccole contusioni e sono stati soccorsi in stato di choc. Quasi tutti fanno parte dei circa 130 liceali del polo Saffo di Roseto degli Abruzzi (Teramo).

Crollo Globe Theatre, la testimonianza: «Teatro pieno»

«È stata una cosa improvvisa, eravamo appena usciti quando abbiamo sentito un boato e le urla: io mi sono girato e ho visto la struttura crollare». Pietro, studente del Talete di 17 anni, racconta all'Adnkronos i momenti del crollo al Globe Theatre. «Questa mattina - spiega - eravamo con la classe in gita e avevamo assistito allo spettacolo Macbeth. Il teatro era pieno, non c'erano solo studenti del mio liceo ma anche di altre scuole. Tutte classi IV perché il Macbeth è programma di IV. Il Globe ha tre livelli, noi eravamo in quello più basso. Alla fine dello spettacolo siamo stati i primi a uscire. Ero fuori e ho sentito il botto, poi ho visto tutti i pezzi di legno che cadevano. A crollare è stata la scala che dal terzo piano porta all'uscita: sono rimaste solo le ringhiere». «Ho visto persone che sono cadute a terra e alcuni feriti che zoppicavano - ha detto - Poi sono arrivate le ambulanze e i camion dei pompieri».