Globe Theatre a Roma, crolla parte della scalinata: quindici ragazzi (tra 16 e 17 anni) coinvolti, 10 feriti

Crollo al Globe Theatre di Roma. Una parte della struttura ha ceduto durante uno spettacolo teatrale a cui stava assistendo un gruppo di studenti. Dieci persone, 5 adulti e 5 ragazzi, sono rimasti ferite e sono state trasportate in ospedale. In totale sono 15 i giovani convolti nell'incidente e hanno un'età compresa tra i 16 e i 17 anni. I vigili del fuoco stanno intervenendo all'interno di Villa Borghese.

Cede la scala del Globe Theatre a Villa Borghese al termine di uno spettacolo per scolaresche

Sei ragazzi feriti#Roma #GlobeTheatre pic.twitter.com/lEpVHqMmch — elle.elle.v. (@ellellev_) September 22, 2022

Crollo al Globe Theatre, cosa è successo

Una parte della scalinata del Globe Theatre è ceduta mentre i ragazzi stavano uscendo dal teatro. «Abbiamo visto un ragazzo rimasto incastrato», dice un testimone. All'interno erano presenti della scolaresche di Roma e Latina che erano andate a vedere il Macbeth: lo spettacolo di Shakespeare, con la regia di Daniele Salvo, in scena fino al 25 settembre.

I feriti: due portati al Bambino Gesù

Una decina di ragazzi sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco e aiutati a uscire dalla struttura. Secondo quanto indicato dai presenti, i giovani sono in buone condizioni e il 118 si sta occupando di effettuare tutti gli accertamenti necessari. Due feriti lievi sono stati trasportati all’ospedale pediatrico Bambino Gesù e uno al Policlinico Gemelli.

Le operazioni di soccorso

Sono intervenute sul posto 7 automediche. E sono tutt'ora in corso le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Comandante Provinciale VVF di Roma, Funzionario di servizio, Capo Turno Provinciale, Polizia di Stato e 118 sul posto per quanto di loro competenza.

