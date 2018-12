Roma, shopping "illegale" di Natale: tenta di rubare abiti firmati in un negozio. Arrestata 49enne italiana

Aveva scelto i capi di abbigliamento, li aveva messi in una borsa con l'intento di uscire senza pagare. Ma è stata fermata. E' accaduto ieri, quando B.V., 49enne italiana, è stata colta in flagranza di reato, nel pomeriggio, a rubare capi di abbigliamento in un negozio in zona Aurelio. E' stata bloccata dal responsabile della sicurezza fino all'arrivo degli agenti del commissariato Prati: arrestata, dovrà rispondere di furto aggravato. © RIPRODUZIONE RISERVATA