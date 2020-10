Fiumicino, Troncone (Adr): «Situazione severa, reagire a crisi Covid con test a passeggeri»

"Il nostro sforzo di reazione alla crisi Covid si muove su due binari: da una parte, eccellenza nella qualità dei servizi, dall'altra, eccellenza nella sicurezza". Lo ha detto oggi a Fiumicino l'amministratore delegato di Adr, Marco Troncone, a margine della cerimonia di premiazione dei vincitori del premio internazionale "Leonardo da Vinci e il Viaggio". "Creare un aeroporto sicuro è la nostra mission. Del resto - ha aggiunto - il rating cinque stelle ottenuto da Skytrax (organizzazione internazionale di valutazione delle compagnie aeree e aeroporti in tutto il mondo, ndr) lo dimostra ampiamente. Il Leonardo da Vinci è risultato infatti l'aeroporto più sicuro al mondo per quanto riguarda tutte le misure di protezione e prevenzione dal contagio che sono state adottate».

«A questo - ha continuato - si affianca poi anche uno sforzo di proreattività, di creatività, di formazione di questa nuova 'normalità' che deve prendere forma. Per questo stiamo pertanto proponendo nuovi protocolli di viaggio che limitino e riconsiderino le restrizioni alla libera movimentazione delle persone. Mi riferisco alle restrizioni che riguardano i passeggeri in arrivo e alle quarantene. Sostituire queste misure, che a nostro avviso ci sembrano anche essere non necessariamente efficaci, con misure che incrementino invece il livello di controllo, ci pare la strada migliore da percorrere. Ad esempio, test in partenza a tutti i passeggeri che danno però modo ai viaggiatori che risultano negativi di potersi godere liberamente la propria esperienza di viaggio. Di riscontri in questo senso ne abbiamo già avuti dagli stessi passeggeri con l'avvio della sperimentazione di voli Covid tested lanciati da Alitalia sulla tratta Roma-Milano-Roma. I passeggeri, oltre che sentirsi rassicurati, si sentono soprattutto abilitati. Oggi viaggiare in aereo è già sicuro. I passeggeri capiscono che viaggiare in aereo e vivere l'aerostazione è un'esperienza sicura».

«Pertanto - ha detto ancora - con questi protocolli i passeggeri acquisirebbero la libertà di viaggiare, di movimentarsi. Oggi un americano che volesse trascorrere un periodo di due settimane di vacanza a Roma, potrebbe anche farlo perché un volo c'è, ma non lo farà mai perché al momento di mettere piede nella capitale, dovrebbe poi stare quattordici giorni in quarantena. Oggi l'Italia, ma direi l'intero continente europeo - ha concluso Troncone - , è isolata. I confini extra Ue sono di fatto chiusi. Oggi la connettività è assente. Questo è il motivo per cui il calo del traffico che stiamo registrando qui a Fiumicino è severissimo. Siamo oltre l'80% sul segmento extra Ue ma, di fatto, è praticamente il 100%. Il traffico non esiste».

