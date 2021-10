Fiumicino, l'Aliseo torna a galleggiare dopo la falla a poppa grazie all'intervento di una gigantesca autogru

Martedì 19 Ottobre 2021, 17:55

Si sono concluse nel tardo pomeriggio le operazioni di recupero della turbosoffiante affondata nel porto-canale di Fiumicino. La barca adibita alla pesca di molluschi “Aliseo” è stata messa in condizioni di galleggiare grazie all’intervento dell’autogru della ditta “Leonardo Costruzioni” che ha sollevato lo scafo e consentito ai sommozzatori di chiudere la falla lungo il fasciame sopra la poppa. Il mezzo speciale ha sollevato il natante di 13 metri, grazie all’impiego di quattro enormi fasce, e i sommozzatori hanno provveduto, con tavole e una speciale resina epossidica mista a canapa, a chiudere un foro di circa 30 centimetri da cui ha iniziato a imbarcare l’acqua che ha causato in poco tempo l’affondamento. Il personale della Guardia costiera ha seguito tutte le manovre per consentire al natante di tornare a navigare grazie all’opera subacquea dei sommozzatori della ditta MTM Service. Ora l’imbarcazione, dotata di rastrello con cui catturare vongole, telline e cannolicchi, dovrà recarsi in un cantiere nautico della cittadina marinara per un controllo sulla tenuta dello scafo e del motore prima di tornare in mare.