Fiamme in un capannone agricolo: morti 36 animali tra conigli, polli e galline

Fuoco e tanta paura questa mattina all'alba in un capannone agricolo di 300 metri quadrati a Montelibretti, vicino Roma. Un incendio si è propagato per cause ancora imprecisate: nel capannone sono morti 36 animali da cortile, tra cui polli, galline e conigli. Distrutto dalleanche un trattore. Il capannone è di proprietà di un pensionato italiano di 69 anni. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione di Montelibretti.