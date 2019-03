Festa della donna, aperti quattro centri anti-violenza tra i Castelli e Guidonia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aprono tre centri antiviolenza nell’area dei Castelli Romani e del litorale e uno nella zona Tiburtina a Guidonia Montecelio. Nell’area castellana sono tutti operativi e con diverse donne e minori che stanno ricevendo assistenza. Nella giornata dedicata all'8 Marzo arrivano azioni concrete per il contrasto alla violenza di genere e sui minori in un momento dove c’è un'escalation di episodi, non ultimo quello a Genzano sulla bambina di 22 mesi picchiata dal patrigno.A Palazzo Chigi ad Ariccia, la Procura di Velletri e la Asl, promotori di un protocollo interistituzionale per contrastare gli abusi firmato un anno fa anche dal governatore della Regione Nicola Zingaretti, hanno fatto un bilanci. «Oggi portiamo fatti e non parole - dice il procuratore di Velletri Francesco Prete – a un anno di distanza dall’impegno preso con Regione, Asl e a cui hanno aderito ben 30 sindaci del territorio sotto la giurisdizione del Tribunale di Velletri, il Tribunale e la Procura per i minorenni di Roma, la Regione Lazio, la Questura di Roma, il Comando provinciale dei Carabinieri, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’ordine degli psicologi. Questa rete ha portato all’apertura di tre centri anti violenza sul nostro territorio oltre a una casa rifugio per accogliere le donne in difficoltà»I nuovi centri sono nel Comune di Nettuno, all’ospedale “Spolverini” di Ariccia e nella Casa della salute di Rocca Priora. L’evento è stato organizzato dal Comune di Ariccia, grazie all’impegno dell’assessore ai Servizi Sociali Carla Gozzi e sotto la regia del magistrato Cristiana Macchiusi, che ha coordinato la rete di assistenza. Le vittime avranno a disposizione ulteriori presidi di prossimità dove trovare conforto e tutela..Nel frattempo anche a Guidonia si è celebrata la festa della donna con l’apertura di un centro antiviolenza che si trova a Setteville, in via Todini, di fronte le scuole elementari. La struttura sarà gestita dalla cooperativa sociale Antares 2000 onlus, l’Associazione Arnica e l’Associazione Le Pleiadi ed è stato denominato “Centro Antiviolenza Le Tre Lune”. «Nelle prossime settimane – dice il sindaco Michel Barbet - faremo la presentazione ufficiale del centro. Ringrazio quanti hanno messo il cuore per raggiungere questo obiettivo».