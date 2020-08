Le aree della movida ma anche quelle dove si concentrano gli appuntamenti dell'Estate romana e poi ancora il litorale che quasi certamente - è la previsione delle forze dell'ordine - sarà interessato da un notevole afflusso di persone. Questi e molti altri ancora - a partire dai castelli, dai laghi, fino ai parchi e alle ville storiche di Roma - sono gli obiettivi sensibili che saranno scrupolosamente controllati nel weekend di Ferragosto da polizia, carabinieri, guardia di finanza, anche per far rispettare le misure di sicurezza sul distanziamento sociale al fine di evitare pericolosi assembramenti di persone soprattutto sulle spiagge.

IL SERVIZIO

Il Questore Carmine Esposito ha firmato ieri l'ordinanza sul servizio di sicurezza che è scattato già in serata è che vedrà complessivamente un impegno di oltre 2 mila agenti e militari dell'arma nei prossimi due giorni. Sorvegliate speciali tutte le località balneari che da Ostia arrivano ad Anzio per le quali è stato previsto il dispiegamento di nove equipaggi su due turni, due pattuglie a cavallo al giorno nell'area di Castel Fusano, una motovedetta della Guardia di finanza che controllerà via mare il tratto da Ostia ad Anzio. Gli stessi numeri di agenti e uomini saranno replicati nell'area di Fiumicino e lungo l'asse Ladospoli-Tarquinia dove sarà presente anche un'unità cinofila anti-droga.

PRESIDI NELLE PIAZZE

All'interno della Capitale la Questura ha disposto servizi particolari nel Centro con nuclei mobili di pronto intervento focalizzati dalle 19 di oggi e di domani a Campo de' Fiori, piazza del Verano, piazza Trilussa che vedranno in tutto un trentina di agenti tra polizia e carabinieri controllare questi perimetri.

Già da ieri poi le verifiche con personale a cavallo sono state garantite anche dentro le ville storiche - Villa Ada, Villa Borghese, Villa Pamphilj - e intorno al Colosseo. Sia oggi che domani e come è accaduto ieri, un equipaggio della Fluviale risalirà il Tevere per controllare i flussi delle persone sulle banchine del Biondo mentre le verifiche saranno estese - sempre con personale a cavallo - anche intorno a Castel Sant'Angelo. Uomini dislocati poi nelle principali località dei Castelli, da Genzano a Frascati, da Marino a Velletri. Per garantire una copertura maggiore è stato inoltre disposto l'impiego di due elicotteri, uno della polizia e il secondo dell'Arma dei carabinieri. Il personale della Digos avrà il compito di «coordinarsi - si legge nell'ordinanza del Questore - con gli omologhi uffici investigativi centrali e periferici e di raccordarsi con gli uffici di polizia presenti presso i valichi di frontiera aeroportuali e marittimi per un controllo dei cittadini di varie nazionalità straniere in arrivo nella Capitale». In ultimo, «considerato che la minore presenza di cittadini nelle zone residenziali della capitale potrebbe costituire l'occasione per episodi di criminalità predatoria, dovranno essere pianificati mirati servizi di vigilanza e controllo allo scopo di garantire la sicurezza nei diversi contesti urbani».



