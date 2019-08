Roma, faceva volare drone su Altare della Patria: denunciato turista russo

Un drone in volo sull'Altare della Patria. Un turista russo di 28 anni è stato fermato dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale per aver fatto sorvolare il proprio drone sull'Altare della Patria. Nei suoi confronti è scattata la denuncia e il sequestro del mezzo. Intorno alle 19 di ieri il drone è stato notato dagli agenti del I gruppo centro «ex Trevi», durante il consueto servizio di contrasto all'abusivismo. Il responsabile, sorpreso mentre pilotava il drone tramite applicazione del telefono cellulare, è stato subito fermato dagli agenti e denunciato per il mancato rispetto della No Fly Zone, vigente sul territorio capitolino. Il mezzo è stato posto sotto sequestro. © RIPRODUZIONE RISERVATA