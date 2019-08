Hashish e alcol a piazza Trilussa: fermate e denunciate 12 persone

Droga e violazione dell'ordinanza anti-alcol a Trastevere. Anche questo fine settimana sono proseguiti i controlli dei carabinieri della compagnia Roma Trastevere nello storico quartiere durante la movida. Al termine delle attività i militari hanno segnalato due persone quali assuntori di droga e sanzionato 10 persone per violazione dell'ordinanza anti-alcol.



I carabinieri hanno effettuato controlli in tutto il quartiere, in particolare nella zona di piazza Trilussa, e sorpreso uno studente romano 18enne e un cuoco 20enne filippino in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana per uso personale, rinvenute nelle loro tasche. Per i due è scattata la segnalazione al prefetto quali assuntori di sostanze stupefacenti. Ben 10 persone sono state sorprese a consumare bevande alcoliche sugli scalini di piazza Trilussa, in violazione dell'ordinanza sindacale anti-alcol e sono stati sanzionati per un totale di 1.600 euro. Nel corso dell'attività, in totale, i carabinieri hanno identificato 277 persone.

