Domenica 4 Settembre 2022, 08:16 - Ultimo aggiornamento: 08:39

Una donna di Velletri ha perso uno dei due gemelli che cresceva in grembo. L'altro bimbo è nato con un parto cesareo d'urgenza ed è in gravi condizioni in un ospedale romano, dove è ricoverato insieme alla mamma scioccata. La tragica storia nasce a Velletri, in un martedì nefasto. La donna veliterna di quarantuno anni è rimasta coinvolta in un incidente dall'esito gravissimo. Non era alla guida di un'automobile ma a piedi lungo la via Appia, in un tratto tra Velletri e Genzano. Un uomo di Lanuvio, alla guida di una Renault, è stato denunciato dalla Polizia locale. La vicenda è avvenuta la mattina di sei giorni fa, verso le 8.30, ma le conseguenze sono ancora in evoluzione e lasciano tutti col fiato sospeso.

LA RICOSTRUZIONE

Da quanto è stato ricostruito dalla Polizia locale di Velletri, la donna incinta di quasi sette mesi sarebbe andata a trovare una sua amica, che abita sulla strada statale verso Genzano. A quanto pare, quando è stata investita al chilometro trentasette circa dell'Appia, aveva lasciato casa dell'amica e stava andando verso una fermata dell'autobus, in direzione Velletri. Percorreva a piedi la strada e, siccome in quel tratto non c'è il marciapiede, stava passando sul ciglio destro della statale. È quello un tratto pericoloso per i pedoni, non solo per l'assenza di un passaggio pedonale rialzato che li protegga dalle automobili, ma anche per la velocità con cui di solito passano le macchine. Proprio in quel punto, per cause ancora da appurare, la donna sarebbe stata investita da una Renault Kangoo guidata da un lanuvino di 48 anni, proveniente da Genzano. Non è chiaro se sia stata colpita dallo specchietto dell'auto, dalla fiancata o se sia stata solo sfiorata. Fatto sta che è caduta rovinosamente a terra dopo il passaggio della vettura.

I SOCCORSI

L'automobilista non è scappato né si è resto irreperibile: si è fermato qualche metro dopo e l'ha soccorsa. Un'ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia locale di Velletri sono arrivate poco dopo. La donna in un primo momento non è apparsa in gravi condizioni, ma il personale sanitario, che le ha prestato le prime cure, ha ritenuto opportuno portarla in ospedale per accertamenti, considerato lo stato interessante in cui si trovava ed è stata così trasportata al pronto soccorso del Nuovo Ospedale dei Castelli. Intanto gli agenti della Polizia locale di Velletri hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dei fatti. Sembrava che gli avvenimenti non avessero causato gravi lesioni alla veliterna, ma nello stesso giorno i medici hanno ritenuto necessario trasferirla al policlinico Gemelli di Roma. Dai nuovi esami eseguiti nell'ospedale romano è emersa la tragica notizia: un'ecografia ha infatti rivelato che uno dei due nascituri era morto. Il giorno dopo, mercoledì, i professionisti sono intervenuti con un parto cesareo urgente per salvare l'altro bambino, che attualmente sarebbe in gravi condizioni.

La puerpera e il neonato sono attualmente ricoverati nel policlinico di Roma. Sono iniziati anche gli accertamenti giudiziari: la Procura di Velletri ha disposto l'autopsia sul corpicino del bimbo che non ce l'ha fatta. La perizia attesa a Velletri verrà eseguita dagli specialisti del policlinico di Tor Vergata, con l'obiettivo di appurare la causa della prematura morte e per capire se il decesso possa essere dovuto all'incidente stradale dell'altra mattina tra Velletri e Genzano. Quanto all'automobilista, per ora sarebbe stato denunciato dalla Polizia locale di Velletri per lesioni stradali. Spetterà poi ai magistrati valutare la rilevanza giuridica delle conclusioni dei medici incaricati dell'autopsia.