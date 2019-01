Roma, stop alle auto: 1.300 controlli e 185 multe in mattinata

Controlli da questa mattina a Roma alle auto in circolazione nel giorno del blocco del traffico. Sono 185 le violazioni accertate questa mattina in occasione della terza domenica ecologica, rende noto la polizia locale.

Nel corso della mattinata, dalle 7.30 alle 12.30, sono state effettuate oltre 1300 verifiche sui veicoli in circolazione. I controlli proseguiranno anche nella fascia oraria pomeridiana. Vietato circolare dalle 16,30 fino alle 20,30 all'inetrno della Ztl Fascia verde.



