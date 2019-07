Roma, disabile si ferisce gravemente cadendo dalle scale: «L'ascensore era fuori uso»

Un anziano disabile si è ferito in maniera grave, ieri sera, nel residence popolare a Val Cannuta, a Roma, cadendo dalle scale. Secondo quanto riferisce il dirigente di Fratelli d'Italia e delegato all'Ambiente Capitolino, Marco Visconti, l'incidente è accaduto mentre l'inquilino del residence stava usando le scale, poiché «l'ascensore era fuori uso da settimane e più volte segnalato dai residenti al dipartimento competente».

«L'inquilino del residence, invalido al 100%, tentava di arrampicarsi lungo la ringhiera delle scale, impossibilitato a utilizzare gli ascensori fermi e rotti da mesi», spiega Fabrizio Ragucci, segretario romano Unione Inquilini: «Proprio ieri abbiamo inviato l'ultima pec con una petizione per chiedere al dipartimento politiche abitative del Comune di Roma di ripristinare gli ascensori fermi da tempo e di chiedere le dovute manutenzioni a carico della proprietà

».

«E' necessario - conclude l'esponente di FdI, Visconti - tornare ad investire capacità e risorse sulle politiche abitative e sul sociale e smetterla di giocare solo a cambiare nome ai dipartimenti facendoli apparire, soltanto per slogan, più vicini ai bisogni». «Queste mancanze di attenzione creano tragedie e non agevolano un percorso già tortuoso di suo, come quello della vittima - dice il segretario di Ugl Roma, Ermenegildo Rossi - Perdere la vita, in questo modo, non è normale».



Il residence di via di Val Cannuta