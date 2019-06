Milano, ragazzi disabili cadono nel Naviglio: un disperso e un ferito grave

Due ragazzi disabili sono caduti attorno alle 11 nel Naviglio Pavese, all'altezza di Cassinetta di Lugagnano ( Milano), durante una passeggiata assieme a due accompagnatori di una comunità. Un 27enne è stato recuperato poco dopo ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale San Raffaele in grave condizioni. L'altro, che dovrebbe essere più giovane, non è stato ancora individuato. I carabinieri di Abbiategrasso hanno trovato soltanto il suo mezzo nel canale. I ragazzi erano a bordo di carrozzine a tre ruote, da accertare la dinamica dell'incidente Ultimo aggiornamento: 13:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA