Detenuti evasi da Rebibbia, catturati oggi a Pisa: erano fuggiti su un'auto rubata

Due evasi dal carcere di, a, sono stati catturati oggi aerano fuggiti su un'auto rubata. Sono stati catturati in provincia di, dunque, Davad Zukanovic e Lil Ahmetovic, i due detenuti evasi il 3 giugno scorso dalla casa di reclusione di Rebibbia. L'arresto, avvenuto intorno alle 13.30 di oggi, è stato eseguito da uomini del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria e dai Carabinieri. Soddisfazione è stata espressa dal Ministro della Giustizia Bonafede: «Ancora una volta la Polizia Penitenziaria e le sue eccellenze, come il NIC, hanno dimostrato il loro valore. Mi piace sottolineare la buona collaborazione avuta con l'Arma dei Carabinieri».A quanto ricostruito, i due dopo aver trascorso qualche giorno nella provincia di Roma si erano diretti nella cittadina toscana a bordo di un'auto di grossa cilindrata rubata all'interno di una concessionaria della Capitale. Al momento dell'arresto uno ha aggredito fisicamente un carabiniere che ha riportato lesioni guaribili in pochi giorni. Uno dei due arrestati risulta essere un familiare di un componente della banda arrestata la scorsa settimana dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati per aver commesso numerosi furti in esercizi commerciali durante il periodo del «lockdown». Sono stati associati dal NIC nella casa circondariale di Pisa.