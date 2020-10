Mancano i collaboratori scolastici - tra tamponi positivi, isolamento fiduciario e impossibilità di lasciare le "zone rosse" - e così a causa dell'epidemia di Covid-19 chiude per due settimane la scuola media Sinopoli, quartiere Salario, nel II Municipio di Roma.

Oggi la dirigente scolastica Annunziata Di Rosa ha dovuto alzare bandiera bianca: la scuola sarà chiusa da domani al 13 novembre, salvo complicazioni. Oggi sono arrivate le comunicazioni della positività di un assistente amministrativo e di una collaboratrice scolastica dell'istituto, che si aggiungono a diversi docenti in quarantena per contatti con alunni positivi. A questo punto, scrive la preside, "non è possibile garantire la sicurezza degli alunni perché non c'è organico sufficiente per la sorveglianza delle classi".

La chiusura rappresenta "un grosso problema, in un plesso che conta circa 400 studenti - sottolinea l'assessore alla scuola del II Municipio, Emanuele Gisci - Noi stiamo affrontando un lavoro enorme, in rete con la Asl Roma 1, per assicurare il regolare svolgimento delle lezioni in presenza. Ma, con l'aumento costante dei contagi, quest'opera sta diventando sempre più difficile".

