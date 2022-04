Covid Lazio, il bollettino di oggi: 6.625 casi (3.171 a Roma) e 16 morti

Covid Lazio, il bollettino di oggi 13 aprile 2022. Oggi nel lazio su 8.451 tamponi molecolari e 35.454 tamponi antigenici per un totale di 43.905 tamponi, si registrano 6.625 nuovi casi positivi (-2.431),sono 16 i decessi (-1), 1.191 i ricoverati (+7), 71 le terapie intensive ( = ) e +5.865 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15%. I casi a roma città sono 3.171. da domani pomeriggio al via le prenotazioni per le quarte dosi di vaccino.

Vaccini, D'Amato: da lunedì al via la quarta dose nel Lazio per over 80 e fragili

La situazione a Roma

* Asl Roma 1: sono 1.167 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.072 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 932 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 364 i nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 591 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 662 i nuovi casi e 4 decesso nelle ultime 24h.

La situazione nelle province

Nelle province si registrano 1.837 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 557 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 731 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 224 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 325 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.