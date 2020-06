Fiumicino, positivo al Covid dipendente di un locale. Appello del sindaco: «Presentatevi per il tampone»

Un altro caso di Covid a Fiumicino. E ora è scattata la ricerca di tutti coloro che hanno avuto contatti con il dipendente del locale pubblico. «La Asl RM3 ci ha comunicato che un dipendente del locale Indispensa, in via Portuense 2500, accanto al Municipio di Fiumicino, è risultato positivo al coronavirus».

Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. «Il locale è stato chiuso e lo rimarrà fino a nuove disposizioni della Asl - prosegue il sindaco -. Tutti coloro che lo hanno frequentato a partire dal giorno 22 giugno devono recarsi alla Asl di via Casal Bernocchi ad Acilia per sottoporsi al tampone e rimanere, da subito, in isolamento».



«Anche i familiari dei clienti del locale devono rimanere in isolamento fino a quando non avranno il risultato del tampone del familiare interessato - conclude il sindaco -. Chiedo a tutti la massima collaborazione e di seguire scrupolosamente queste indicazioni».

Ultimo aggiornamento: 14:56

